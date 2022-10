Romelu Lukaku sta per tornare a disposizione di Simone Inzaghi. L'obiettivo dello staff medico, spiega Tuttosport, è averlo in panchina per Inter-Salernitana. Se così non sarà dopo gli esami di queste ore, il belga riprenderà a lavorare assieme ai compagni a partire dalla prossima settimana per poi essere a disposizione in vista di Fiorentina-Inter.