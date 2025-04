Bayern Monaco-Inter sarà anche la sfida nella sfida tra Harry Kane e Lautaro Martinez. Entrambi arrivano con qualche problema che dovranno lasciarsi alle spalle. Kane ha lavorato ieri in gruppo dopo aver preso un colpo contro l'Augsburg. L'argentino si è appena ripreso da un infortunio ed è tornato a giocare contro gli emiliani per un'ora.

Ora l'obiettivo del "Toro" diventa quello di segnare in Champions un gol "pesante", che possa lanciare l'Inter e avvicinare Lautaro alla personalissima sfida con Kane nel duello tra due attaccanti tra i più forti al mondo. L'inglese è a 34 gol in 39 presenze, 10 su 11 in Champions League. Lautaro è fermo a 18 in 40 gare stagionali, 6 in 9 incontri in Coppa dove è però partito spesso dalla panchina.