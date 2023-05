Momento d'oro per Lautaro Martinez che continua ad essere incensato dai media sportivi italiani. Gli mancano cinque gol per arrivare ai 106 di Ermmano Aebi, decimo nella classifica all-time dei marcatori nerazzurri. "L’obiettivo più prestigioso - si legge su Tuttosport - è quello di diventare il più prolifico calciatore straniero di tutti i tempi in maglia nerazzurra. Il riferimento è István Nyers con 133 gol. Quindi il traguardo potrebbe diventare abbordabile in caso di una prossima stagione molto positiva. Tra Aebi e Nyers ci sono Mauro Icardi (124) e Christian Vieri (123). Ma adesso Lautaro ha altri propositi a breve termine".

Il riferimento è chiaramente alla finale di Champions League con il Manchester City. Nella stessa stagione in cui ha già vinto il Mondiale. "La finale in Turchia offrirà anche la possibilità di una rivincita personale a distanza con Julian Alvarez, il connazionale del City che ha conquistato il posto da titolare con l’Albiceleste in Qatar sopravanzando proprio Lautaro dopo le prime due partite", scrive ancora Tuttosport. E' l'ottava finale in carriera del "Toro". Finora ne ha vinte sette, tra club e nazionale, perdendo solo l'Europa League contro il Siviglia.