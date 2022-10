Il cuoe c'è sempre stato, ma ora servono i gol. Lautaro Martinez, come sottolinea Tuttosport, non va a segno da sette partite. "In alcune gare il centravanti argentino non è riuscito a incidere - in particolare contro Bayern Monaco e Udinese, come molti compagni... -, ma l’ex Racing si è sempre sbattuto molto, correndo, pressando, dando manforte alla squadra nella fase difensiva - riporta il quotidiano -. Purtroppo, però, non sta trovando la porta, nonostante un ottimo avvio di campionato, con la torre-assist per Dumfries a Lecce alla prima giornata e le tre successive partite a segno contro Spezia, Lazio e Cremonese. Lautaro è infatti il giocatore che ha tirato maggiormente in Serie A nelle prime otto giornate, ben 30 conclusioni, ma solo 9 nello specchio con ben 16 fuori (più 2 respinte)".