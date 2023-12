Nonostante l'età media più alta della Serie A in rosa, nonché nelle formazioni schierate di domenica in domenica, come evidenzia Tuttospot a fianco di giocatori più avanti con l'età come Sommer, Acerbi, Mkhitaryan o Darmian ci sono anche giocatori con davanti un ottimo futuro che i nerazzurri vorrebbero blindare a lunga scadenza.

Entro Capodanno, come aveva già riportato ieri il quotidiano, si cercherà di blindare Lautaro Martinez fino al 2028 con ingaggio a salire da 7 milioni fino a 8, più i bonus. Il 2028, si legge, diventerà un traguardo per diversi compagni visto che già oggi arrivano a quella data Thuram, Bastoni, Pavard, Carlos Augusto e Frattesi. Allo stesso modo arriverà al 2028 Dimarco, stesso discorso anche per Barella.

Fino al 2027 sono invece legati all'Inter i vari Calhanoglu, Asllani e se prolungherà anche Dumfries che oggi arriva al 2025 e per il quale c'è ancora distanza tra domanda (5,5 milioni annui) e offerta (4).