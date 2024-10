Nuovo controllo previsto oggi per Teun Koopmeiners, centrocampista della Juventus fermatosi per un'infrazione alla costola rimediata contro il Lipsia, anche se poi il giocatore ha giocato contro il Cagliari (sostituito nell'intervallo per il riacutizzarsi del dolore al costato).

In questi giorni è rimasto a riposo, oggi è atteso da nuovi esami che diranno di più su quando potrà riprendere gli allenamenti e come. Al momento il quotidiano lo dà a rischio per Juve-Lazio e Juve-Stoccarda, mentre non viene citata la sfida del 27 ottobre contro l'Inter.