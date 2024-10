Manovre di mercato per l'attacco della Juventus in prospettiva gennaio: secondo quanto riferisce Tuttosport, un osservatore del club bianconero martedì sarà inviato a Nancy per assistere al match tra Francia e Austria Under 21. L'obiettivo è monitorare da vicino Arnaud Kalimuendo, attaccante di scuola PSG oggi in prestito all'Eintracht Francoforte. Il ds Cristiano Giuntoli lo segue da tempo e ha in mente una strategia: prestito oneroso con diritto di riscatto per convincere il Rennes già a gennaio.

Nell'immediato quella di Kalimuendo è una pista più percorribile rispetto a quelle che portano a Lois Openda o Jonathan David, per il quale lo status di extracomunitario impedisce ai bianconeri di imbastire un’operazione a stagione in corso rimandando così eventuali affondi all’estate. Così come può rimanere un'idea viva per il prossimo mercato di giugno anche Daniel Maldini, che non è il prototipo della punta che la Juve vuole inserire a gennaio.