Tutti a disposizione a eccezione, ovviamente, di Lukaku. Come riferisce Tuttosport, Inzaghi può sorridere in vista del derby: "Correa e Brozovic, usciti acciaccati dalla sfida con la Cremonese ieri hanno lavorato col gruppo, mentre Bastoni ha svolto un lavoro più leggero in via precauzionale dopo aver avuto qualche linea di febbre nella giornata di mercoledì (ha dormito ad Appiano). Il difensore, insomma, non preoccupa e se non ci saranno controindicazioni fra oggi e domani, sarà al suo posto nel trio arretrato con Skriniar e De Vrij". Due i dubbi per domani: Dimarco è favorito su Darmian e Gosens per la fascia sinistra, mentre in attacco è ballottaggio fra Dzeko e Correa.