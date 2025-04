Squalificato in campionato per un turno, Simone Inzaghi vivrà invece in panchina il derby di Milano di questa sera. A Parma non ci sarà per via di una protesta contro l'arbitro Chiffi, "reo" di non aver fischiato dopo un contatto tra Bijol e Correa. Come ricorda Tuttosport, è lo stesso arbitro che non vide il fallo da rigore di Pavlovic su Thuram.

Un episodio che ha pesato nel derby di ritorno di campionato, così come il mancato fischio per un contatto Asllani-Morata da cui poi è arrivata la punizione dell'1-2 in Supercoppa Italiana. Inzaghi ha spiegato ieri che proprio gli episodi saranno l'aspetto da gestire meglio da parte dell'Inter rispetto ai tre precedenti stagionali. L'obiettivo, ovviamente, è arrivare in fondo anche in Coppa Italia.