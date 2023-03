"Romelu Lukaku torna titolare e Marcelo Brozovic riprende il suo posto in regia. Queste le più importanti variazioni sul tema rispetto al martedì di Champions al Dragão". Anche Tuttosport, dunque, prevede il ritorno dal 1' del belga e del croato, due colonne dell'Inter che fu e che sarebbe dovuta essere, ma che non è stata proprio a causa delle loro assenze reiterate. Brozovic si è fermato a Udine: parliamo di settembre, settima giornata, poi solo sprazzi. Per Lukaku, invece, si è ancora alla ricerca della miglior condizione, quella che non era stata raggiunta nemmeno al momento del fatale ko di fine agosto.