Simone Inzaghi continua a mietere giudizi positivi. Come scrive Tuttosport, dalle parti del Manchester United avranno aggiunto un altro "più" alla valutazione del tecnico, da tempo nel mirino dei Red Devils (due mesi almeno, secondo il quotidiano). Tra i top club europei sulle tracce del tecnico interista c'è anche il Chelsea,

Il rinnovo con l'Inter non è ancora argomento sul tavolo, ma è chiaro che con una cavalcata del genere i dirigenti nerazzurri saranno "costretti" ad accelerare le pratiche, ben sapendo che fuori dall'Italia c'è chi può mettere sul piatto 8-9 milioni se non di più per l'ingaggio di Inzaghi, a fronte degli attuali 5,5 percepiti.