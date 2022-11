"Come scardinare la miglior difesa del campionato, capace di subire solo 3 reti fra le mura amiche in 6 partite casalinghe? Semplice, con il secondo miglior attacco in trasferta della Serie A", guidato da Lautaro Martinez ed Edin Dzeko. È questa la ricetta pre-Juve presentata da Tuttosport per l'Inter di Inzaghi, chiamata ora a dare continuità al suo rendimento in trasferta in campionato dopo le importanti vittorie contro Sassuolo e Fiorentina.