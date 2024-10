Simone Inzaghi parlerà oggi alla squadra dopo il pareggio nel derby d'Italia. Su Tuttosport si prova a sintetizzare quelli che saranno i concetti che il tecnico esprimerà. L'importanza di apprendere dagli errori per non ripeterli, di essere consapevoli delle proprie abilità ma senza cadere in distrazioni e arroganza, ritrovando la solidità difensiva.

La fase difensiva, appunto, è quella sotto accusa. Troppi gol subiti, la media attuale in proiezione porterebbe la squadra a 55 a fine campionate dopo che lo scorso anno si è chiuso a 22. Sarebbe il caso di prendere spunto dalla Champions, dove invece la squadra ha chiuso tre gare di fila senza reti al passivo.

Le statistiche dicono anche che su 38 tiri nello specchio sono arrivati 13 gol, uno ogni tre. Troppi. Occorre una riflessione ad ampio raggio.