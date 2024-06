Simone Inzaghi è sempre più vicino a prolungare il suo contratto con l'Inter. Oggi l'agente Tullio Tinti sarà nella sede del club per discutere dei dettagli, c'è ancora sul tavolo una doppia ipotesi: prolungamento al 2026 con opzione per la stagione successiva oppure fino al 2027. Quest'ultima resta la più probabile.

Non è escluso, sottolinea il quotidiano, che entro il weekend o all'inizio della prossima settimana il tecnico vada egli stesso in sede per un punto della situazione prima della partenza per le vacanze. Sul tavolo il tema del raduno, le prime amichevoli dopo l'annullamento della tournée in Cina e ovviamente il mercato. Si aspetta un portiere, con Martinez favorito su Bento, un quinto attaccante (il sogno Gudmundsson è però legato a un addio di Arnautovic) ed eventualmente un difensore per il dopo Acerbi e De Vrij.