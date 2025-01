Il Bologna a San Siro resta indigesto per l'Inter. Come nella scorsa stagione, in campionato finisce 2-2. Contro un avversario più strutturato del Venezia, secondo Tuttosport, è stata messa a nudo la pochezza dei sostituti di Calhanoglu e Mkhitaryan. Sotto accusa Asllani ma anche Zielinski, sempre nella lettura del quotidiano.

Anche dopo il 2-1, l'Inter ha avuto qualche opportunità per il tris, ma non ha mai dato la sensazione di poter far pendere definitivamente la gara dalla propria parte. In una serata così, alla fine, può essere stato importante anche non perdere.