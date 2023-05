Poche settimane dopo il confronto sul campo su vari fronti, Inter e Milan potrebbero trovarsi a duellare anche per il mercato. Entrambe le società, si legge su Tuttosport, rafforzeranno il reparto d'attacco. Nell'Inter il punto fermo è Martinez, mentre Dzeko va verso il rinnovo e bisogna capire la situazione di Lukaku. Se il belga resterà servirà un quarto attaccante al posto di Correa, destinato a partire in prestito o a titolo defnitivo per rilanciarsi.

"Da tempo l’Inter ha individuato in Mateo Retegui l’uomo su cui puntare. In lui il ds Ausilio e il vice Baccin rivedono un’opportunità simile a quella che nel 2018 portò l’Inter ad anticipare diversi club europei su Lautaro Martinez. Anche oggi la concorrenza è forte - su tutti l’Eintracht Francoforte -, ma la dirigenza nerazzurra si è mossa in anticipo, ha visionato dal vivo tantissime volte l’attaccante del Tigre. Retegui ha una valutazione di circa 20 milioni, prezzo che l’Inter confida di abbassare inserendo nell’operazione Facundo Colidio, partner di attacco di Retegui nel Tigre e prestato proprio dai nerazzurri al club argentino. In più l’Inter si sente forte per quanto concerne il gradimento del giocatore che vorrebbe venire in Italia anche per rimanere saldamente nel giro della nazionale. Ausilio ha strappato anche una sorta di “prelazione morale” all’entourage del giocatore e verrà avvertito prima che venga presa qualsiasi decisione sul suo futuro.".