Tuttosport analizza Juventus-Inter vedendola soprattutto dalla parte bianconera. Un passo avanti nel percorso di crescita della squadra di Allegri, secondo il quotidiano, per assumere nuova consapevolezza di potersela giocare alla pari con tutti.

E' tornata ad essere la squadra di Vlahovic dopo 71 giorni senza gol. Una Juve che, si sottolinea nel pezzo di cronaca della gara, ha capito come si gioca anche con poca qualità. Per contro l'Inter non è più pazza ma razionalissima, non a caso in testa. E con il vantaggio di una panchina lunga che permette di stancare l'avversario nella prima ora e poi colpirlo con gli innesti.

In realtà, una volta dato spazio ai cambi in corsa in campo prevale la prudenza. La partita rafforza il pensiero comune per cui lo scudetto sarà affare di queste due squadre.