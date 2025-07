Ufficializzato quest'oggi come nuovo acquisto dell'Inter Under 23, Giuseppe Prestia, esperto difensore proveniente dal Cesena, è stato salutato così dal club romagnolo nel comunicato di congedo: "Grazie di tutto Beppe; al capitano del Cavalluccio nello scorso campionato di serie B, e autentico punto fermo dei bianconeri sia dentro che fuori dal campo, la famiglia del Cesena intende rivolgere i migliori auguri per la sua nuova avventura ringraziandolo per la professionalità e l’impegno messi sempre in campo al servizio del club”