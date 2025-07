"Non ci sono state sorprese nella composizione del girone che si conferma di un livello tendente all’alto, con grande competitività". Questo il commento, riportato dal quotidiano Bresciaoggi, del ecnico del Lumezzane Massimo Paci, sul prossimo girone A della Serie C: "Le due grandi favorite non possono che essere Vicenza e Union Brescia, dietro di loro sicuramente Cittadella, Lecco e Trento con l’Inter Under 23 che sarà come tutte le seconde squadre una variabile imprevedibile guidata da un allenatore che per la categoria è una garanzia. Poi il gruppone che lotterà per gli ultimi posti dei playoff composto tra le altre da AlbinoLeffe, Novara, Giana, Renate, Virtus Verona in cui speriamo di inserirci anche noi”.