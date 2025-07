Il girone A di Serie C accoglierà anche l'Union Brescia, la nuova formazione della città lombarda nata dopo il 'trasloco' della Feralpi Salò nel capoluogo di provincia. Andrea Ferretti, DS della Leonessa, commenta così la composizione del girone ufficializzata quest'oggi: "Era prevedibile, sia per motivi geografici che per equilibri complessivi. Ci aspettano sfide di alto livello contro squadre importanti che hanno l’intenzione di puntare subito alla promozione, come Vicenza e Cittadella, senza dimenticare realtà neo-promosse cariche di entusiasmo come il Dolomiti Bellunesi e una formazione ambiziosa e talentuosa come l’Inter U23, allenata da un tecnico esperto come Stefano Vecchi".

Ferretti prosegue. "Sarà un campionato tosto e stimolante, ma siamo pronti a farci trovare pronti sin da subito. Metteremo in campo determinazione, organizzazione e spirito di sacrificio per competere ai massimi livelli e provare a essere protagonisti, mantenendo sempre una grande umiltà e una forte cultura del lavoro. Vogliamo onorare la piazza di Brescia e la passione straordinaria dei nostri tifosi, a cui dobbiamo impegno e ambizione quotidiani".