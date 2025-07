La Champions League 2024-2025 è stata uno spettacolo per gli occhi degli osservatori esterni. Almeno questo stando alle parole dell'ex difensore dell'Inter, oggi tecnico dell'Al Ittihad nella Saudi League, Laurent Blanc, che ai microfoni del quotidiano Sport rivive le emozioni nell'aver visto in particolare i match di semifinale: "Guardare il PSG quest'anno è stato molto interessante, per non parlare del Barcellona! Quando guardo le semifinali di Champions League tra Barcellona e Inter, che sono completamente opposte, dove c'è una squadra che crea gioco, che segna, mi rendo conto che la squadra che si limita a difendere segna comunque quattro gol al Barcellona... È un piacere! Arrivi alla fine della partita e dici: 'Cavolo, mi sono divertito molto, ho visto gol, ho visto belle azioni, ho visto un portiere che ha fatto parate e un'ala destra come Lamine Yamal che ha fatto cose straordinarie con il sinistro'".

Le ha fatto piacere la vittoria del PSG?

"Molto, perché quando ero lì, il grande obiettivo era vincere la Coppa dei Campioni, e tutti dicevano che il PSG non l'avrebbe mai vinta, che non valeva la pena investire così tanti soldi. Io avevo un'opinione completamente opposta. Dissi loro: "No, penso che vi sbagliate". Molti, non solo della stampa ma anche esperti di calcio, i cosiddetti esperti di calcio, dicevano che non avrebbero mai vinto la Champions League, che se non l'avessero vinta con Messi, con Mbappé, con Neymar... Io dicevo che se avessero continuato a investire, perché prima o poi l'avrebbero vinta. Ed è quello che è successo. E forse non è ancora finita. Forse la vinceranno di nuovo perché investono molto, assumono ottimi allenatori".