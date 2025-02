L'Inter programma cambiamenti a centrocampo. E' il focus di oggi su Tuttosport, dopo il gennaio caratterizzato dall'acquisto di Sucic e dal tiramolla con Frattesi. Secondo il quotidiano, il centrocampista della Dinamo Zagabria è stato acquistato in primis proprio per sostituire Frattesi, destinato a essere uomo mercato in estate con un possibile incasso da 45 milioni di euro.

Saranno utilizzati prevalentemente per cercare gli eredi di Calhanoglu e Mkhitaryan. Si pescherà nel nostro campionato, con due profili monitorati su tutti: Samuele Ricci e Nico Paz. Entrambi già promossi a pieni voti dagli uomini mercato nerazzurri, ma per i quali c'è concorrenza. Per Ricci quella del Milan, per Nico Paz la cosa migliore sarebbe (vista dalla parte dell'Inter) un ritorno a Madrid, ma il Como lavora per tenerlo e farne l'architrave del progetto futuro. All'Inter, invece, l'idea è quello di farlo diventare un Luis Alberto, una mezzala di qualità.

Lavori in corso anche davanti: in scadenza Correa e Arnautovic, con Pio Esposito destinato a giocare in prestito in A (magari a La Spezia) e Valentin Carboni che tornerà da un grave infortunio, il preferito è sempre Santiago Castro, che può adattarsi perfettamente con Lautaro e Thuram e in prospettiva anche prenderne il posto, considerando anche che Thuram ha una clausola rescissoria da 85 milioni che oggi rischia persino di essere bassa.