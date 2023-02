Nell'analisi di Tuttosport dedicata all'Inter c'è spazio anche per una serie di statistiche che fotografano il dominio nerazzurro. "’Inter ha totalizzato il 58% di possesso palla nella metà campo avversaria. È il dato più alto in questa stagione tra Serie A, Coppa Italia e Supercoppa. Stesso discorso per i 138 passaggi effettuati sulla trequarti avversaria e per l’altezza del baricentro (58,7 metri) - ricorda il quotidiano -.