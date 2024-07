Inzaghi avrà a disposizione un'Inter più completa per l'appuntamento di questa sera a Cesena, dove è in programma l'amichevole contro il Las Palmas. Molti giocatori aumenteranno il minutaggio mentre altri, soprattutto gli italiani appena tornati a Milano e Acerbi, cominceranno a mettere benzina nelle gambe: per loro, secondo Tuttosport, è in programma un impiego di una ventina di minuti. Chi potrebbe alzare i giri del motore è invece Zielinski, reduce dai primi 45' con la Pergolettese.