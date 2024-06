Gaetano Oristanio può finire in due diverse trattative. Secondo quanto riportato da Tuttosport, infatti, l'attaccante è nella rosa dei nomi proposti al Genoa per Josep Martinez (18 milioni la richiesta e 13+2 di bonus l'offerta). Anzi, sarebbe proprio il prescelto dei rossoblu, che non vorrebbero Satriano perché già "pieni" nel ruolo dell'uruguaiano. Se non fosse che anche il Venezia ha richiesto i servigi dell'ex Cagliari nella trattativa per Tessmann, insieme a Filip Stankovic.

Il centrocampista americano, valutato 7 milioni di euro, dovrebbe comunque restare un altro anno in laguna anche nel caso in cui dovesse essere ultimata l'operazione per il passaggio all'Inter.