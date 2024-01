Secondo quanto riportato da Tuttosport, Simone Inzaghi non disdegnerebbe l'arrivo a gennaio di una quinta punta, ma al momento non ci sono i presupposti per acquistare un altro attaccante.

Solo un'eventuale partenza cambierebbe gli scenari. La ThuLa è intoccabile, Arnautovic viene reputato un giocatore che può dare un buon cambio ai titolarissimi e Sanchez, che finora non ha brillato, sta cercando la giusta continuità fisico-atletica. Il cileno ha ricevuto offerte faraoniche dall'Arabia ma ad oggi preferisce restare e prepararsi al meglio alla Copa America. E nemmeno i dirigenti vedono la sua presenza come un peso, posto che trovare le risorse per un eventuale intervento non sarebbe assolutamente semplice. In più, con l'acquisto di Buchanan, non ci sono più slot per gli extracomunitari e questo chiude le porte a Taremi.