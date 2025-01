Inzaghi ha in mente qualche cambio di formazione per la sfida di domani sera contro l'Empoli, considerando anche i prossimi impegni dell'Inter in Champions League contro lo Sparta Praga e quello successivo a Lecce in campionato. Per Tuttosport la grande novità dovrebbe riguardare il rientro in campo dal 1' di Pavard, che insieme a De Vrij e Carlos Augusto (riposo per Bastoni) completerà la linea a tre davanti a Sommer. A destra Dumfries è in vantaggio su Darmian, mentre dalla parte opposta ci sarà Dimarco con Barella, Asllani e Zielinski in mezzo al campo. Panchina iniziale, quindi, per il recuperato Mkhitaryan così come per Acerbi, mentre sulla convocazione di Frattesi si deciderà in giornata. In attacco ancora la ThuLa.