Come contro Young Boys e Arsenal, l'Inter trova la vittoria contro il Lipsia con un solo gol, 1-0. La vittoria porta i nerazzurri in cima alla classifica di Champions League, considerando le sconfitte di Sporting Lisbona e Brest e la partita che solo stasera il Liverpool giocherà contro il Real Madrid.

Centrato l'obiettivo di portarsi avanti col lavoro, come si legge oggi su Tuttosport, in vista della fase successiva, quando l'Inter spera di essere direttamente agli ottavi e non ai playoff di febbraio, mese in cui i giocatori potranno così dedicarsi al solo campionato.

Il 10 dicembre ci sarà un'impegnativa trasferta contro il Bayer Leverkusen, ma a gennaio i nerazzurri chiuderanno a Praga contro lo Sparta e poi a San Siro contro il Monaco. Con altri sei punti le chance si arrivare tra le prime otto sarebbero altissime, anche perché ci sono diversi scontri diretti che toglieranno punti alle rivali.