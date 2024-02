Non ci sono grandi dubbi di formazione per quel che riguarda l'Inter che affronterà l'Atletico Madrid questa sera. Simone Inzaghi, come riporta anche Tuttosport, dovrebbe andare sul sicuro, riproponendo lo stesso undici visto con la Salernitana ad eccezione di Darmian e Dimarco per Dumfries e Carlos Augusto. In panchina a completare il roster ci sarà anche Stankovic.

Nessun ritiro per la gara odierna, previsto un incasso da nove milioni di euro. Occhio ai diffidati: sono a rischio squalifica Asllani, Mkhitaryan e Lautaro.