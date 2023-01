L'Inter si avvicina all'appuntamento con la Coppa Italia stasera contro l'Atalanta ritrovando Barella, squalificato contro la Cremonese e con una possibile chance per Asllani a centrocampo (Calhanoglu diventerebbe mezzala). In difesa De Vrij per Acerbi, mentre a sinistra dovrebbe esserci Gosens con una conferma a destra per Dumfries. Più minuti per Lukaku, ma la coppia favorita in attacco è quella formata da Correa e Lautaro. Queste le possibili scelte di Inzaghi secondo Tuttosport: