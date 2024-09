Come scrive oggi Tuttosport, il derby di Milano lo vince il Torino primo in classifica da solo. E lo vince il Milan, a sorpresa, grazie alle scelte che pagano di Fonseca in un momento nel quale la panchina sembrava traballare.

L'Inter, dal canto suo, si è accorta che non sarà una passeggiata di salute quest'anno. Soprattutto nel secondo tempo si è avuta la sensazione che non ci sia tutta questa differenza tra le due contendenti in campo. Dai e ridai, il Milan trova la rete e il risultato finale è giusto così.