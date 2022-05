Non solo Ivan Perisic, anche Samir Handanovic è a un passo dalla scadenza del contratto. Ma, come spiega Tuttosport, rifirmerà al ribasso da 3,2 a 2,5 milioni l'anno, giocandosi il posto con Onana. "Handanovic non si sente un dodicesimo e punta così ad entrare nella classifica dei primi dieci calciatori dell’Inter per presenze in campo", si legge. In effetti contro la Sampdoria arriverà a 439 partite in nerazzurro, 16 in meno di Ivan Cordoba (decimo all-time), con Altobelli nono a 465) e Burgnich a 470. Tra i pali andrà invece via Radu.