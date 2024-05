La caccia a Gudmundsson è ormai partita. Ma non sembra esserci l'Inter in prima fila, secondo Tuttosport. Gli slot pieni in attacco, con l'arrivo di Taremi per Sanchez e il probabile ritorno di Correa rendono più difficile l'assalto, oltre alla necessità di dover operare con formule fantasiose (prestito con riscatto) trattandosi di una possibile trattativa sul mercato italiano. Per queste ultime, infatti, chi ha saldo negativo nelle operazioni di mercato deve dare garanzia di copertura tramite fideiussioni o denaro contante, ma Zhang non vi ha mai fatto ricorso.

In prima fila c'è quindi più la Juventus, riporta il quotidiano. I primi contatti sono già stati avviati con l'entourage, il costo va dai 30 ai 40 milioni di euro. L'attaccante, in ogni caso, sogna la Premier League.