La definizione utilizzata da Tuttosport oggi in edicola per definire Davide Frattesi è "bello di notte". Il centrocampista azzurro è il colpo più importante dell'estate nerazzurra assieme a Pavard, eppure finora ha collezionato solo quattro presenze da titolare, anche per la presenza del trio Barella-Calhanoglu-Mkhitaryan.

Più che in campionato, Inzaghi lo ha utilizzato proprio in Coppa, dove ha attuato un turnover più massiccio e Frattesi ha ricambiato con un assist proprio contro la Real Sociedad all'andata, un altro a Sanchez e un rigore procurato col Salisburgo in casa, quindi la rete del momentaneo 3-2 col Benfica a Lisbona.

Nel ricambio odierno potrebbe restare fuori Martinez, mentre Cuadrado sembra favorito per un posto dal 1' sulla fascia destra. In campo anche Carlos Augusto e Sanchez.