"La caviglia mi dà ancora un po’ fastidio, sto provando a giocarci sopra, a volte mi fa male, a volte va un po’ meglio, ma non sono al cento per cento", ha spiegato a fine partita Marcus Thuram. Ma quello visto ieri sera a San Siro contro il Feyenoord basta e avanza per far sognare i tifosi.

Lo conferma la Gazzetta dello Sport: nessuno si è accorto dei fastidi all'articolazione perché il francese è stato devastante, incontenibile. Un gol strepitoso, giocate d'alta scuola e tanta energia fino al cambio al minuto 71 con tanto di ovazione di San Siro.

"Quel che è certo, in ogni caso, è che Thuram è tornato davvero, nonostante non si alleni a pieno ritmo e nonostante vada in campo «da un mese con antidolorifici e infiltrazioni», per dirla con Inzaghi: l’Inter ha riabbracciato un bomber totale, capace di mettere il timbro su entrambi i round con il Feyenoord e di trascinare la squadra alla super sfida con il Bayern ai quarti di Champions", sottolinea la rosea.