Denzel Dumfries è molto vicino al rientro da titolare dopo oltre un mese dall'ultima volta, Inter-Verona del 6 gennaio. Nel mezzo, sei partite e 62' complessivi in campo, ricorda Tuttosport.

Una gara di alto livello gli permetterebbe di recuperare punti su Darmian in termini di gerarchie e candidarsi a una conferma contro l'Atletico Madrid. L'Europa è una vetrina che gli serve anche in chiave futura, per attirare vecchi e nuovi acquirenti possibili visto che finora il contratto in scadenza nel 2025 non è stato rinnovato. E senza prolungamento, la sua cessione è certa. La distanza tra le parti non è incolmabile, ma difficilmente una delle due si muoverà dalle proprie posizioni.

Sempre sulla stessa fascia, dovesse andare bene la partita, non è escluso che possa esordire Buchanan.