La partita di domenica scorsa in Serie D tra Castellanzese e Caravaggio (girone B) ha visto come protagonista un nipote d'arte: Mattia Maggioni Facchetti, figlio di Vera Facchetti, secondogenita di Giacinto. Ha segnato il momentaneo 1-3 degli ospiti (la partita è poi finita 2-3) ed è, come riporta Tuttosport, il suo primo gol in prima squadra. Mattia, classe 2004, è un attaccante. Grazie al suo gol il Caravaggio potrà giocare lo spareggio playout contro il Villa Valle.