Se Euroderby sarà, Stefano Pioli e il Milan dovranno sperare in una forte inversione di tendenza rispetto al passato. "Nelle ultime due annate è infatti capitolato due volte nelle gare “secche” con l’Inter di Inzaghi - ricorda Tuttosport che sottolinea quanto accaduto nell'ultima semifinale di Coppa Italia e in Supercoppa Italiana ma non solo - Ci sono altri due precedenti fra i due allenatori, sempre in Coppa Italia, sempre nei quarti di finale e sempre con esito favorevole a Inzaghi : nella stagione 2016-17 la Lazio di Simone vinse a San Siro per 2-1 contro l'Inter allenata allora da Pioli; mentre la stagione successiva, a Roma, i biancocelesti di Inzaghi fecero fuori per 1-0 la Fiorentina.

Dunque, nelle coppe, quattro confronti Pioli-Inzaghi e quattro sorrisi per l'attuale tecnico dell'Inter. Per altro, nel discorso "Pioli contro l'Inter in coppa", si può inserire anche il 26 gennaio 2021 quando la squadra allenata allora da Conte, che si impose poi anche in campionato vincendo lo scudetto, vinse per 2-1 con Milan di Pioli nei quarti di Coppa Italia in una gara ricordata per la rissa verbale fra Ibrahimovic e Lukaku, ma anche per l’esplosione in nerazzurro di Eriksen, a segno su punizione al 97’.