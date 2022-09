L'offerta irrinunciabile non è mai arrivata: Milan Skriniar è ancora un giocatore dell'Inter. Ieri in conferenza stampa ha avuto l'occasione di esprimersi e ha scelto il silenzio. "Sicuramente - e non è un mistero - il centrale non ha gradito l’estate vissuta con la valigia. L’essere stato scelto dal club come il sacrificabile, non è stato gradevole, lui sempre dedito alla causa nerazzurra", scrive oggi Tuttosport. La base per ripartire è un rinnovo a 6 milioni annui più i bonus.