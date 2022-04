L'obiettivo è di vincerle tutte. "Anche per questo motivo Inzaghi, da ottimo psicologo quale è, ieri ha scelto di non far riposare nessuno - spiega TS -. Ed è stato ripagato con gli interessi. E pazienza se in serata non è arrivata una gioia da San Siro, dove il Milan si è sbarazzato del Genoa. L’Inter sa che, vincendole tutte, sarà seconda stella e la squadra che ha fatto filotto nelle ultime tre giornate di campionato, ha tutto per arrivare in fondo al rettilineo a braccia alzate".