Con il possibile doppio arrivo di Lukaku e Dybala si pone la questione di chi partirà in attacco. Uno è Sanchez , l'altro uscirà tra Correa e Dzeko , dato che (come sottolinea Tuttosport ) la scelta è di non far muovere Martinez .

Nel frattempo proprio Dzeko ha appena segnato una doppietta contro la Finlandia in Nations League ribadendo di avere ancora qualche cartuccia da sparare. Secondo il quotidiano, però, tra le possibilità per il futuro ci sarebbe quella di partire per Madrid, sponda Real, dove cercano un vice-Benzema. "Se fino a qualche giorno fa sembrava scontata la sua permanenza a Milano, qualcosa però nel suo futuro potrebbe cambiare nei prossimi quindici giorni, quelli che potrebbero portare a Milano sia Lukaku che Paulo Dybala - si legge - Il bosniaco ha ancora un anno di contratto a 5 milioni di euro. Lui si vede ancora a Milano, ha inseguito per anni l’Inter, sfiorata in tre sessioni di mercato differenti, ma con Lautaro, Lukaku e Dybala, oltre eventualmente a Correa (pupillo comunque di Inzaghi), sarebbe dura rimanere".

Più a titolo di ipotesi che di notizia di mercato, Tuttosport riapre anche una vecchia finestra. "La Juventus è l'altra squadra, con l'Inter, che ha cercato di prenderlo quando voleva lasciare la Roma. Allegri lo stima e lo prenderebbe senza problemi come vice Vlahovic. Che possa essere Dzeko a percorrere il percorso inverso di Dybala?".