L'Inter continua a lavorare sul reparto d'attacco. Sono giorni "caldi" sul fronte Lukaku: domani ci sarà l'incontro tra i dirigenti nerazzurri e l'avvocato che sta rappresentando il belga (ormai deciso a non rinnovare la procura in scadenza con Pastorello). In più c'è la situazione di Paulo Dybala, libero a zero e a cui è stata fatta un'offerta, ma per il quale si sono interessati altri club. "Il fatto che anche il Siviglia si sia fatto avanti con l’entourage del giocatore, non preoccupa: piuttosto, prima di chiudere, Marotta e Ausilio hanno la necessità di liquidare Arturo Vidal e Alexis Sanchez rendendo l’ingaggio della Joya economicamente sostenibile - riporta oggi Tuttosport -. In linea teorica, l’argentino potrebbe anche coesistere con l’arrivo di Lukaku, ma - in quel caso - andrebbe liberato pure Edin Dzeko (ma qui si sfiora il fantacalcio)".