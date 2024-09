Denzel Dumfries e l'Inter, il binomio continua. Rinnovo vicino: all'inizio l'olandese aveva chiesto cifre più alte, dunque non se ne fece nulla, come evidenzia TuttoSport. Poi le parti sono tornate ad aggiornarsi e così la proposta da 4 milioni più bonus è stata ritenuta congrua. Da capire quando arriverà la firma, se alla fine della sosta nazionali o più avanti. La Premier, però, evidenzia il quotidiano torinese, resta sullo sfondo: il rinnovo potrebbe essere una sorta di giusto compromesso per la prossima estate, quando la cessione sarà possibile. Nei mesi scorsi c'era stato un sondaggio dell'Aston Villa.