Tutti i discorsi sul rinnovo di contratto di Denzel Dumfries saranno rimandato alla fine dell'Europeo. La conferma arriva da Tuttosport, secondo cui le possibilità sul tavolo restano due. Non si può, infatti, prescindere da un rinnovo nel caso in cui non dovesse arrivare un'offerta per una cessione, per quanto costringerebbe l'Inter a perdere un titolare.

Non viene quindi citata la possibilità, emersa nelle scorse settimane, di tenere il giocatore fino alla scadenza nerazzurra. Anzi, uno degli scenari resta ancora quello per cui l'olandese sia l'unico sacrificato nell’estate nerazzurra.