Domani sera l'Inter farà visita all'Atalanta nel big match d'alta classifica che chiuderà la 29esima giornata. Il principale dubbio di Inzaghi riguarda Stefan De Vrij: l'olandese anche ieri si è allenato a parte e oggi si capirà se al Gewiss potrà andare almeno in panchina, ma secondo Tuttosport "si va verso il forfait". L'unico rebus di formazione riguarda il difensore alla destra di Acerbi: è aperto il ballottaggio tra Pavard e Bisseck.

Da ricordare anche che il difensore non è stato convocato da Koeman in vista della sosta Nazionali, a differenza di quanto fatto dalla Polonia con l'infortunato Nicola Zalewski che però, "probabilmente non partirà comunque", scrive il quotidiano torinese.