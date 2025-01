Resta forte la stima da parte dell'Inter per Gigio Donnarumma. Se ne scrive oggi su Tuttosport, il giorno dopo Sparta Praga-Inter e le parole pronunciate ieri nel pre-partita da Piero Ausilio, che ha definito "non una priorità" quella del ruolo del portiere.

Secondo quanto riportato dal quotidiano, la diretta tv prima di una gara cruciale non era certo il momento opportuno per entrare in discorsi del genere, ma da settimane si ta lavorando sotto traccia in vista della scadenza con il Paris Saint-Germain di giugno 2026.