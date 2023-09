La Lega Serie A ha dato mandato all'ad Luigi De Siervo per chiudere contratti da circa 15 milioni di euro in una decina di Paesi europei, tra cui Portogallo e Olanda. Come scrive Tuttosport, i contratti verranno rinegoziati territorio per territorio senza intermediari, a parte per alcune zone dell'Asia. "Entreranno in gioco anche gli ambasciatori del calcio italiano nel mondo. Nella prossima missione della Lega a Singapore, dove si svolgerà uno degli abituali incontri tra broadcaster, ci sarà anche Del Piero", riporta il quotidiano.

Per quel che riguarda i diritti interni, invece, il 15 ottobre scadranno le offerte vincolanti di Dazn, Mediaset e Sky. "I club dovranno decidere se assegnare alle cifre raggiunte, prolungare le trattative private con autorizzazione dell’Agcom, predisporre un nuovo bando o accelerare sul canale della Lega - si legge -. Al momento è difficile trovare una sintesi comune tra le posizioni delle grandi e delle provinciali. L’obiettivo non è lontanissimo. La Lega sarebbe disposta ad assegnare di fronte a un’offerta complessiva uguale a quella del triennio in corso (2021-24), pari a 930 milioni a stagione, con la speranza di migliorare poi grazie all’incremento dei diritti esteri".