Piccolo turnover non solo per l'Inter ma anche per il Sassuolo, che secondo Tuttosport arriverà al Meazza con Pedersen a sinistra al posto di Vina e forse Racic in mediana, mentre Thorstvedt potrebbe sostituire Bajrami. Confermato invece dal 1' Pinamonti, ex della partita che ha già segnato ai nerazzurri con l'Empoli.