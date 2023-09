Le prime tre giornate hanno delineato un primato tutto milanese. Tra le varie cose in comune delle due compagini, il quotidiano Tuttosport mette in risalto come entrambe le squadre riescono a fare gol nei primi 30’ di gioco. Il gol più tardivo per il Milan è stato quello di Pulisic al 33’ del primo tempo alla seconda giornata contro il Torino mentre per l’Inter gol più tardivo finora è arrivato dopo 23 minuti, quello di Thuram domenica alla Fiorentina. In precedenza la formazione di Inzaghi aveva segnato al minuto 8’ con Lautaro Martinez a il Monza al via e al 21’ con Dumfries a Cagliari. Per entrambi gli allenatori sono aumentate le alternative, c’è la doppia scelta per ogni ruolo. Questo fattore aumenta la concorrenza interna e accresce la possibilità di tenere la squadra sullo stesso livello ne corso della partita anche quando iniziano le sostituzioni. Per adesso chi nel suo cammino le ha affrontate ha dovuto cedere il passo senza possibilità di opporsi.

Daniele Luongo