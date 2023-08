Aggiornamenti da Tuttosport riguardo all'attuale situazione di Joaquin Correa. Secondo il quotidiano, infatti, l'argentino vorrebbe una squadra che giochi le Coppe europee in Italia o all'estero. Il Torino, a cui l'Inter sarebbe disposta a pagare parte dell'ingaggio, non è uscito di scena ma certo non si può considerare in prima fila.